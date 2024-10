Lanazione.it - Un nuovo sportello per la Misericordia di Bibbiena in pieno centro storico

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ototbre 2024 – Unper ladiin. La confraternita casentinese ha inaugurato una sede secondaria in piazza Tarlati che rappresenterà un punto di primo ascolto per i cittadini a cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle attività, per richiedere l’attivazione di nuovi servizi o per fornire le indicazioni per diventare volontario. Il taglio del nastro, anticipato dalla benedizione e dal momento di preghiera curati da padre Sinoj Poruthur, è stato effettuato dal governatore delladiGabriele Conticini e dal sindaco diFilippo Vagnoli alla presenza anche degli assessori Vittoria Valentini e Francesca Nassini che hanno simbolicamente dato il via ai lavori di un ufficio che resterà attivo ogni giovedì mattina, tra le 9.00 e le 12.