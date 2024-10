Secoloditalia.it - Trump infiamma il Madison Square Garden, Hulk Hogan: “Qui non ci sono nazisti, ma solo americani”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Votate per”. Con poche parole e l’iconico gesto della maglietta strappata la leggenda del wrestlinghato ildi New York. Il campione di wrestling che sul ring newyorchese si è esibito più volte, è tornato a spendersi in prima persone per il candidato repubblicano alla Casa Bianca.ha incantato il pubblico così come aveva fatto durante al convention repubblicana. Nel suo discorso all’evento della campagna elettorale dell’ex presidentealdi New York City,ha criticato coloro che hanno definito l’evento un raduno nazista degli anni ’30. “Qui non ci, vedoveri”, ha arringato il campione sventolando una bandiera a stelle e strisce.