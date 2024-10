Morta in casa, l’ultimo giallo. La figlia risulta ancora irreperibile. La porta di camera era chiusa? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un mese e mezzo senza sepoltura. E con un nuovo giallo. Nessuno reclama il corpo di Carla Bazzani, l’anziana trovata Morta a fine agosto nell’appartamento a Saione dove viveva con la figlia. E lei, la figlia, 60 anni, è ancora irreperibile. Lo certifica l’esito di nuove ricerche portate avanti dagli uomini della Squadra Mobile su input di Julia Maggiore, il magistrato che coordina l’inchiesta. Agli specialisti del team investigativo guidato da Davide Comito la pm ha chiesto di mettere nero su bianco il fatto che, dopo ulteriori accertamenti eseguiti in queste settimane, la donna ancora non si trova. È indagata per abbandono di incapace e truffa ai danni dello Stato ma non è sottoposta a nessuna misura che ne limiti la libertà di movimento. Anche se, al momento non ha una casa, nè risorse economiche per il sostentamento, dopo il blocco del conto corrente. Lanazione.it - Morta in casa, l’ultimo giallo. La figlia risulta ancora irreperibile. La porta di camera era chiusa? Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un mese e mezzo senza sepoltura. E con un nuovo. Nessuno reclama il corpo di Carla Bazzani, l’anziana trovataa fine agosto nell’appartamento a Saione dove viveva con la. E lei, la, 60 anni, è. Lo certifica l’esito di nuove ricerchete avanti dagli uomini della Squadra Mobile su input di Julia Maggiore, il magistrato che coordina l’inchiesta. Agli specialisti del team investigativo guidato da Davide Comito la pm ha chiesto di mettere nero su bianco il fatto che, dopo ulteriori accertamenti eseguiti in queste settimane, la donnanon si trova. È indagata per abbandono di incapace e truffa ai danni dello Stato ma non è sottoposta a nessuna misura che ne limiti la libertà di movimento. Anche se, al momento non ha una, nè risorse economiche per il sostentamento, dopo il blocco del conto corrente.

