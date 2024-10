Marco Bucci cdx nuovo presidente della Liguria battuto Orlando csx | 485% vs 475%

Marco Bucci (cdx) nuovo presidente della Liguria, battuto Orlando (csx): 48,5% vs 47,5% (Di lunedì 28 ottobre 2024) Confermate le anticipazioni della vigilia del voto ed anche i primi exit poll, tutti concordi nel dare l'ex sindaco del capoluogo ligure in vantaggio di qualche punto su Orlando Marco Bucci è il nuovo presidente della Liguria. L'ex sindaco di Genova ha vinto contro lo sfidante di centrosinist Ilgiornaleditalia.it - Marco Bucci (cdx) nuovo presidente della Liguria, battuto Orlando (csx): 48,5% vs 47,5% Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Confermate le anticipazionivigilia del voto ed anche i primi exit poll, tutti concordi nel dare l'ex sindaco del capoluogo ligure in vantaggio di qualche punto suè il. L'ex sindaco di Genova ha vinto contro lo sfidante di centrosinist

Marco Bucci (cdx) nuovo presidente della Liguria, battuto Orlando (csx): 48,5% vs 47,5%

