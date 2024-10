Manovra il governo taglia di 46 miliardi il fondo per riconversione e incentivi al settore auto già in crisi Sconcerto di sindacati e imprese

Manovra, il governo taglia di 4,6 miliardi il fondo per riconversione e incentivi al settore auto già in crisi. Sconcerto di sindacati e imprese (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un maxi-definanziamento, il più pesante taglio previsto nella legge di Bilancio varata dal Consiglio dei ministri: oltre 4 miliardi e mezzo di euro di sforbiciata totale – di cui 562 milioni nel solo 2025 – al fondo destinato al sostegno dell’automotive e alla riconversione di una filiera che conta oltre 270.000 addetti diretti. Una riduzione dell’80% della dotazione precedentemente prevista. È la sorpresa di fronte alla quale si sono ritrovati i sindacati metalmeccanici e le imprese del settore nello spulciare la Manovra del governo Meloni. La scelta dell’esecutivo arriva in un momento critico per l’indotto dell’auto, asfissiato dalle scelte di Stellantis di allentare la produzione in Italia con i primi nove mesi dell’anno chiusi con un calo di oltre il 30% in meno di veicoli prodotti rispetto allo stesso periodo del 2023. Ilfattoquotidiano.it - Manovra, il governo taglia di 4,6 miliardi il fondo per riconversione e incentivi al settore auto già in crisi. Sconcerto di sindacati e imprese Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un maxi-definanziamento, il più pesante taglio previsto nella legge di Bilancio varata dal Consiglio dei ministri: oltre 4e mezzo di euro di sforbiciata totale – di cui 562 milioni nel solo 2025 – aldestinato al sostegno dell’motive e alladi una filiera che conta oltre 270.000 addetti diretti. Una riduzione dell’80% della dotazione precedentemente prevista. È la sorpresa di fronte alla quale si sono ritrovati imetalmeccanici e ledelnello spulciare ladelMeloni. La scelta dell’esecutivo arriva in un momento critico per l’indotto dell’, asfissiato dalle scelte di Stellantis di allentare la produzione in Italia con i primi nove mesi dell’anno chiusi con un calo di oltre il 30% in meno di veicoli prodotti rispetto allo stesso periodo del 2023.

Manovra, il governo taglia di 4,6 miliardi il fondo per riconversione e incentivi al settore auto già in crisi. Sconcerto di sindacati e imprese

