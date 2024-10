Thesocialpost.it - Italia, terremoto: ancora scosse in mattinata. Senza tregua

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La Calabria continua a tremare. Dopo la scossa di magnitudo 3.7 registrata ieri sera, uno sciame sismico sta colpendo l’area delle colline della Sila, tra Aprigliano e Rogliano, provocando numerose repliche. Tra queste, almeno 12 hanno avuto una magnitudo superiore a 2.0 e trehanno superato magnitudo 3.0, inclusa quella principale di ieri sera e due nuoveravvicinate registrate nella tardadi oggi, alle 11:48 e alle 11:51. La sequenza sismica è chiaramente percepita non solo nell’area epicentrale, ma anche in diverse località vicine come Co, Rende, Grimaldi, Decollatura, Soveria Mannelli e persino sulla costa tirrenica. La situazione sta mantenendo la popolazione in stato di allerta, con un crescente timore per la possibilità di ulteriorisignificative.