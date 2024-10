Anteprima24.it - Ecosistema urbano, i dati di Salerno: male la mobilità, ottima la differenziata

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ l’offerta di trasporto pubblico e l’assenza di isole pedonali, oltre che la presenza di verde totale nel rapporto tra metri quadri ed abitanti a far classificare 88ª la provincia dinella classifica sull’pubblicata oggi dal Sole 24 ore e realizzata attraverso il rapporto di Legambiente e ambiente Italia che analizzano 20 parametri che fotografano le performance ambientale dei 106 città capoluogo in cinque macro aree: aria, acqua,, ambiente e rifiuti.è 91ª per la dispersione dalla rete idrica dell’acqua immessa in rete ed è 93ª anche per numero di incidenti che causano vittime sulla strada. Il dato peggiore è quello che riguarda i metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti: in base a questo parametroè 102ª. Ma la classifica non è del tutto negativa.