Dal Washington Post al Los Angeles Times: giornali nella bufera per la neutralità su Harris-Trump

Sui proprietari di numerose testate, Jeff Bezos in testa, l'ombra di "obbedienza anticipata" per evitare vendette del leader repubblicano. Dimissioni e retroscena inquietanti

