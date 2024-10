Andrea Pradissitto condannato per l’omicidio di Massimiliano Moro: pena ridotta a 7 anni e mezzo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La condanna definitiva di Andrea Pradissitto per l’omicidio di Massimiliano Moro, avvenuto nel gennaio del 2010, segna un capitolo importante nelle cronache di giustizia e criminalità di Roma. l’omicidio, che ha scosso il quartiere Q5 della capitale, ha visto il coinvolgimento del clan Ciarelli. Pradissitto, oggi 34enne, ha ottenuto un ulteriore sconto sulla pena grazie alla rinuncia a impugnare la sentenza di primo grado. I dettagli dell’omicidio di Massimiliano Moro l’omicidio di Massimiliano Moro risale a un tragico evento che ha avuto luogo in un appartamento di Q5, un’area popolare di Roma. L’episodio ha messo in luce la grave realtà della violenza legata alla criminalità organizzata nella capitale. La vittima, Massimiliano Moro, aveva solo 34 anni al momento della sua morte. Gaeta.it - Andrea Pradissitto condannato per l’omicidio di Massimiliano Moro: pena ridotta a 7 anni e mezzo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La condanna definitiva diperdi, avvenuto nel gennaio del 2010, segna un capitolo importante nelle cronache di giustizia e criminalità di Roma., che ha scosso il quartiere Q5 della capitale, ha visto il coinvolgimento del clan Ciarelli., oggi 34enne, ha ottenuto un ulteriore sconto sullagrazie alla rinuncia a impugnare la sentenza di primo grado. I dettagli deldidirisale a un tragico evento che ha avuto luogo in un appartamento di Q5, un’area popolare di Roma. L’episodio ha messo in luce la grave realtà della violenza legata alla criminalità organizzata nella capitale. La vittima,, aveva solo 34al momento della sua morte.

