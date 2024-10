Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 27 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)del 27su Canale 527, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin27su Canale 5.: gli“Magalli-Volpe”, un caso mediatico e giudiziario lungo sette anni. Dopo due processi e tre sentenze, in esclusiva, saranno per la prima volta insieme aGiancarlo Magalli e Adriana Volpe. Sarà ospite, questa volta in veste di scrittore, Gerry Scotti, in uscita con il suo secondo libro dal titolo Quella volta.