Rugby femminile in Serie A elite si riparte dalla sfida Villorba e Valsugana

(Di domenica 27 ottobre 2024) È andato in scena oggi il primo turno delladi, il massimo campionato in rosa della palla ovale e che finprima giornata ha regalato sfide affascinanti. A partire da quella tra le campionesse in carica dele il Cus Milano, formazione che punta a conquistare qualcosa di importante quest’anno. Ecco come è andata. Partono subito forti le campionesse in carica, che superano il Cus Milano con un netto 32-5, con le mete di Gurioli e Magatti nei primi 12 minuti a indirizzare già nettamente il match sulla strada di casa. Vittoria netta, per 39-5, anche per le finaliste della scorsa stagione, ilPadova che batte il Cus Torino. Esordio amaro per il Volvera, che al suo primo match nel massimo campionato cede in casa per 0-38 contro la Capitolina, che così inizia la stagione marcando ben sei mete.