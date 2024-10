MotoGP GP Thailandia 2024 | risultati e ordine di arrivo Bagnaia batte Martin e accorcia lontano Marquez dopo una caduta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ie l’didella Sprint del GP di, diciottesimo appuntamento della stagione di. A Buriram vince Francesco, che parte bene e sfrutta al meglio un fuoripista di Jorge, per poi resistere e controre agli attacchi di Marc, ottenendo una vittoria importantissima per il mondiale, che lo vede ora ridursi a 17 il distacco proprio da. Il pilota della Pramac, infatti, è andato largo mentre era in testa, rientrando terzo e non trovando più la necessaria confidenza per rilanciare le proprie ambizioni di vittoria. Ambizioni cullate anche da, che però è caduto a metà gara, per poi rialzarsi e chiudere in X posizione. A completare il podio è Pedro Acosta, che nel penultimo giro ha superato Jack Miller.