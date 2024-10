La Voce di Torraco Incanta, Riconoscimenti al Premio Bianca d’Aponte 2024 per la Miglior Interpretazione e Suoni dall’Italia (Di domenica 27 ottobre 2024) Torraco Trionfa al Premio Bianca d’Aponte 2024, ieri 26 ottobre 2024 ad Aversa. La cantautrice lucana Torraco ha ottenuto un grande riconoscimento al Premio Bianca d’Aponte 2024, vincendo ben due premi prestigiosi. Andiamo a saperne di più. Torraco e il Suo Successo al Premio Bianca d’Aponte 2024 La cantautrice lucana Torraco ha ottenuto un grande riconoscimento al Premio Bianca d’Aponte 2024, vincendo ben due premi prestigiosi: il Premio Miglior Interpretazione e il Premio Suoni dall’Italia Produzioni. Grazie alla sua performance del brano “Fammi stare in silenzio”, Torraco ha saputo catturare l’attenzione sia della giuria che del pubblico, grazie alla sua Voce intensa e alla sua presenza scenica inconfondibile. Spettacolo.periodicodaily.com - La Voce di Torraco Incanta, Riconoscimenti al Premio Bianca d’Aponte 2024 per la Miglior Interpretazione e Suoni dall’Italia Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024)Trionfa al, ieri 26 ottobread Aversa. La cantautrice lucanaha ottenuto un grande riconoscimento al, vincendo ben due premi prestigiosi. Andiamo a saperne di più.e il Suo Successo alLa cantautrice lucanaha ottenuto un grande riconoscimento al, vincendo ben due premi prestigiosi: ile ilProduzioni. Grazie alla sua performance del brano “Fammi stare in silenzio”,ha saputo catturare l’attenzione sia della giuria che del pubblico, grazie alla suaintensa e alla sua presenza scenica inconfondibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Voce di Torraco Incanta, Riconoscimenti al Premio Bianca d’Aponte 2024 per la Miglior Interpretazione e Suoni dall’Italia - La cantautrice lucana Torraco ha raggiunto un notevole traguardo al Premio Bianca d'Aponte 2024, aggiudicandosi ben due importanti riconoscimenti: il Premio per la Migliore Interpretazione e il Premio ... (spettacolo.periodicodaily.com)

Riconoscimento crediti pregressi - Attenzione: la domanda di riconoscimento non sostituisce la richiesta di immatricolazione, cambio corso o trasferimento e non garantisce l’ammissione al corso di studio. Per conoscere le modalità di ... (unipd.it)

Dedicato al fratello che non c’è più: la voce di Filippo incanta in tivù - Cesena, 14 ottobre 2024 – Una dedica al fratello Cristiano morto a soli 17 anni in un tragico incidente in moto e a tutta la sua famiglia. Inizia così, accompagnata da un grande applauso del ... (ilrestodelcarlino.it)

Calcio – Campionati giovanili: il programma del weekend - JUNIORES REGIONALE U19 A 8ª giornata, oggi ore 15 Mario Rigamonti-Bsv Garda Castelleone-Castellana Cividatese-Valcalepio Roncadelle-Atletico Castegnato Darfo Boario-Castiglione (ore 17.15) ... (vocedimantova.it)