Jessica Morlacchi, spuntano vecchi rancori con Giglio al GF: mai perdonato (Di domenica 27 ottobre 2024) Tra le tante vicende amorose che hanno preso il sopravvento nella casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha avuto un ruolo importante che è passato poi in secondo piano. Gli inquilini continuano ad essere molto presi dalle congetture sul rapporto tra Shaila e Lorenzo, ormai da una settimana fuori dal reality show ma pronti a rientrare lunedì. Soltanto qualche settimana prima però, si parlava della cantante intenta a vivere le sue pene d’amore a seguito del due di picche ricevuto da Giglio. Una dinamica che sembrava ormai accantonata, eppure il rapporto tra i due sembra ancora segnato da molto rancore. I fan hanno beccato un particolare momento che ha catturato nuovamente l’attenzione. Tutto.tv - Jessica Morlacchi, spuntano vecchi rancori con Giglio al GF: mai perdonato Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di domenica 27 ottobre 2024) Tra le tante vicende amorose che hanno preso il sopravvento nella casa del Grande Fratello,ha avuto un ruolo importante che è passato poi in secondo piano. Gli inquilini continuano ad essere molto presi dalle congetture sul rapporto tra Shaila e Lorenzo, ormai da una settimana fuori dal reality show ma pronti a rientrare lunedì. Soltanto qualche settimana prima però, si parlava della cantante intenta a vivere le sue pene d’amore a seguito del due di picche ricevuto da. Una dinamica che sembrava ormai accantonata, eppure il rapporto tra i due sembra ancora segnato da molto rancore. I fan hanno beccato un particolare momento che ha catturato nuovamente l’attenzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando Jessica Morlacchi si trasformò in Katy Perry a Tale e Quale e conquistò la giuria - Sui social torna virale l'imitazione di Katy Perry a Tale e Quale Show L'articolo Quando Jessica Morlacchi si trasformò in Katy Perry a Tale e Quale e conquistò la giuria proviene da Novella 2000. (Novella2000.it)

“C’è una notizia importante”. Grande Fratello - occhi puntati su Jessica Morlacchi - Al Grande Fratello Jessica sta per vivere uno dei momenti più importanti della sua vita. Infatti, le verrà letta una notizia fondamentale per il suo percorso nel reality show di Canale 5. Sarà sicuramente Alfonso Signorini in persona a rompere il ... (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha corteggiato un ex tronista di Uomini e Donne? Spunta una segnalazione - Spunta una segnalazione su Jessica Morlacchi, una delle concorrenti dell'attuale edizione del GF: a quanto pare la gieffina avrebbe corteggiato in passato un ex tronista di Uomini e Donne. Scopriamo ... (headtopics.com)

Jessica Morlacchi e la malattia che l’ha segnata: quando a DonnaPOP disse «Ho lottato tanto per venirne fuori» - Jessica Morlacchi non ha mai nascosto la malattia che l'ha colpita anni fa: la concorrente del Grande Fratello ha vissuto momenti difficili. Proprio qualche anno fa, Jessica Morlacchi rilasciò ... (donnapop.it)

La diffidenza di Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti - Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti non si ... Mica butto: ho guadagnato 120mila euro vendendo vecchi vestiti» La scoperta: altri tunnel dell'orrore a Roma La vita segreta delle mogli ... (msn.com)

Iago Garcia e Jessica Morlacchi, nuova coppia al Grande Fratello?/ Non è La Rai confermano tutto - Le coppie al Grande Fratello spuntano come funghi ... Spolverato arriva anche la presunta cotta tra Iago Garcia e Jessica Morlacchi. Per l’attore spagnolo l’ultima diretta del Grande Fratello ... (ilsussidiario.net)