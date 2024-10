Inter-Juventus 4-4, pareggio assurdo a San Siro. Troppi sprechi (Di domenica 27 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 4-4 Inter-Juventus, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 3-2. POKER¬†‚Äď L‚ÄôInter¬†esce dagli spogliatoi con una fame di segnare incredibile e mette subito in mostra la volont√† di chiudere la partita con la¬†Juventus¬†il prima possibile. Ci va vicino al 50?, quando¬†Federico Dimarco¬†entra in area dalla sinistra e¬†Di Gregorio¬†para, ma a porta vuota¬†Denzel Dumfries¬†liscia completamente il pallone che varrebbe il 4-2. Ma l‚Äôolandese si fa perdonare poco dopo: calcio d‚Äôangolo, Di Gregorio esce a vuoto e¬†Danilo¬†spizza appena di testa con la sfera che finisce sui piedi di Dumfries, diagonale e 4-2. Da qui √® un monologo nerazzurro, con Di Gregorio chiamato a due incredibili parate su un tentativo di Dimarco prima e di¬†Barella¬†poi, evitando il 5-2. Inter-news.it - Inter-Juventus 4-4, pareggio assurdo a San Siro. Troppi sprechi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 4-4, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a Sandopo il primo tempo terminato sul punteggio di 3-2. POKER¬†‚Äď L‚Äô¬†esce dagli spogliatoi con una fame di segnare incredibile e mette subito in mostra la volont√† di chiudere la partita con la¬†¬†il prima possibile. Ci va vicino al 50?, quando¬†Federico Dimarco¬†entra in area dalla sinistra e¬†Di Gregorio¬†para, ma a porta vuota¬†Denzel Dumfries¬†liscia completamente il pallone che varrebbe il 4-2. Ma l‚Äôolandese si fa perdonare poco dopo: calcio d‚Äôangolo, Di Gregorio esce a vuoto e¬†Danilo¬†spizza appena di testa con la sfera che finisce sui piedi di Dumfries, diagonale e 4-2. Da qui √® un monologo nerazzurro, con Di Gregorio chiamato a due incredibili parate su un tentativo di Dimarco prima e di¬†Barella¬†poi, evitando il 5-2.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Inter-Juventus 4-4 - pioggia di gol a San Siro : Yildiz firma la rimonta bianconera - Inter e Juventus hanno pareggiato 4-4, nel posticipo della 9a giornata di Serie A. Emozioni a non finire a San Siro: nerazzurri in vantaggio al 15? con un rigore di Zielinski, la rimonta della Juve con Vlahovic al 20? e Weah al 28?. La controreplica ... (Lapresse.it)

Inter-Juventus 4-4 : partita d'altri tempi. Difesa da incubo ma ci pensano Vlahovic - Weah e un super Yildiz - La Juve non muore mai. Neanche quando va sotto 4-2 a San Siro con i campioni d'Italia dell'Inter. La squadra di Motta trova un clamoroso 4-4 grazie alle reti di Vlahovic, Weah e uno straordinario Yildiz, autore di una doppietta. Nel 4-2-3-1 ... (Torinotoday.it)

Inter-Juventus, a San Siro dopo l'1-1 dell'andata: il "doppio pareggio" manca da 22 anni - Dopo il pareggio per 1-1 nella gara d’andata, Inter e Juventus potrebbero pareggiare entrambi i due match stagionali in campionato per la prima volta dal 2001/02 (pareggio a reti bianche all ... (fcinternews.it)

FC Inter News: tutte le notizie nerazzurre, aggiornate 24H - 23:47 Primavera 1, domenica mattina la sfida Inter-Empoli: arbitrerà Poli di Verona 23:33 La convinzione di Milanese: "Nell'Inter vedo una sorta di appagamento. La Juve può far bene" 23:19 Bernabé: ... (m.fcinternews.it)

Juventus, assurdo: occhi su uno della B - Juventus e Inter monitorano Moussa Sylla, giovane attaccante dello Schalke 04. Osservatori inviati in Germania per valutare il talento. Secondo recenti indiscrezioni provenienti dalla Germania ... (msn.com)

INTER-JUVENTUS 4-2 (15', 38' Zielinski (I, 2 Rig.), 20' Vlahovic (J), 27' Weah (J), 35' Mkhitaryan (I), 53' Dumfries (I)) - INTER-JUVENTUS 4-2 (15', 38' Zielinski (I, 2 Rig.), 20' Vlahovic (J), 27' Weah (J), 35' Mkhitaryan (I), 53' Dumfries (I)) LIVE MATCH 71' - Lautaro ... (fcinternews.it)