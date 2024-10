Frana a San Benedetto Val di Sambro: emergenza e evacuazioni ripetute dopo il maltempo (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione a San Benedetto Val di Sambro, un comune della provincia di Bologna, continua a destare preoccupazioni a causa del ripetersi di frane attivate dalle recenti piogge torrenziali. La grande Frana delle Cà di Sotto ha reso necessarie evacuazioni di emergenza e ha riportato in primo piano le difficoltà di gestione idrica nella zona. L’amministrazione locale sta lavorando incessantemente per monitorare le condizioni e assicurare la sicurezza dei cittadini. La Frana delle Cà di Sotto e le problematiche idriche La Frana delle Cà di Sotto ha riattivato l’allerta nella comunità di San Benedetto Val di Sambro, dove i danni provocati dal maltempo degli ultimi giorni si stanno rivelando significativi. Gaeta.it - Frana a San Benedetto Val di Sambro: emergenza e evacuazioni ripetute dopo il maltempo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione a SanVal di, un comune della provincia di Bologna, continua a destare preoccupazioni a causa del ripetersi di frane attivate dalle recenti piogge torrenziali. La grandedelle Cà di Sotto ha reso necessariedie ha riportato in primo piano le difficoltà di gestione idrica nella zona. L’amministrazione locale sta lavorando incessantemente per monitorare le condizioni e assicurare la sicurezza dei cittadini. Ladelle Cà di Sotto e le problematiche idriche Ladelle Cà di Sotto ha riattivato l’allerta nella comunità di SanVal di, dove i danni provocati daldegli ultimi giorni si stanno rivelando significativi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Appennino fragile. A San Benedetto altra notte di ansia - Le condizioni meteo, nonostante l’allerta arancione per la giornata di ieri, sono migliorate e hanno portato un cielo sereno sul bolognese, ma sono ancora una decina le strade chiuse o parzialmente ch ... (ilrestodelcarlino.it)

Allerta meteo su Emilia-Romagna. Scuole chiuse. Arancione anche su Toscana, Liguria e Veneto - Riprese all'alba le ricerche dell'uomo scomparso ad Arenzano Sono riprese questa mattina all'alba  le ricerche di Davide Violin, l'uomo di 62 anni scomparso da ieri pomeriggio sulle alture di Arenzano ... (msn.com)

Frana riattivata nel Bolognese, nuove evacuazioni temporanee - La grande frana delle CĂ di Sotto, riattivata dal maltempo degli ultimi giorni nel territorio di San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese, continua a creare apprensione. (ANSA) ... (ansa.it)

Bologna una settimana dopo l'alluvione: «Prove di ripartenza dopo l'emergenza, resta l'allerta per le frane» - Il meteo migliora, resta la scia di fango, frane e polemiche in città e in regione. La Madonna di San Luca si ferma in cattedrale. Riaprono centri sportivi e parchi e anche scuole e asili. E le Rita d ... (corrieredibologna.corriere.it)