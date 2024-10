Thesocialpost.it - Fiorentina-Roma 5-1: giallorossi travolti al Franchi, disfatta senza appello

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ladomina lae si impone con un netto 5-1, evidenziando i limiti tattici e caratteriali della squadra di Ivan Juric. Una prestazione da dimenticare per i, che subiscono una pesante battuta d’arresto in una gara mai veramente in discussione, dominata dai padroni di casa fin dalle prime battute. Avvio shock per la: Kean e Beltran spingono lasul 3-1 nel primo tempo L’inizio della partita è stato un incubo per la, con lache ha trovato rapidamente il doppio vantaggio grazie a una rete di Kean, scatenato in area di rigore, e un rigore trasformato da Beltran al 17?. La reazione dellaè arrivata solo dopo l’ingresso di Koné, che ha riaperto il match con un bel tiro dalla distanza al 39?.