Costa Volpino | uccisa a 18 anni in casa arrestato un vicino che ha confessato il delitto

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il fermato si trovava indella vittima, mentre un’amica si sarebbe assentata solo per pochi minuti. Avrebbe compiuto 19il prossimo 9 novembre, Sara Centelleghe, la ragazza che è stataa coltellate la scorsa notte nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di, un piccolo centro sulla punta settentrionale del lago d’Iseo. L’arresto e l’accusa di omicidio volontario Per l’omicidio nel pomeriggio i carabinieri di Clusone e Bergamo hannoun cittadino indiano coetaneo e conoscente della vittima, Dip Gulsham, 19, che vive nello stesso complesso residenziale di Sara, ma in una scala diversa: è accusato di omicidio volontario.