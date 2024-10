Infobetting.com - Chelsea-Newcastle (domenica 27 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Squadra al completo per Maresca

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di domenica 27 ottobre 2024)funge un po’ da sottoclou di Arsenal-Liverpool che si gioca poche ore dopo. I Blues, che hanno quattordici punti in classifica, restano sulla larga vittoria di giovedì sera in trasferta contro il Panathinaikos, con Enzoche ha avuto la possibilità di fare tanti cambi, mentre i Magpies non giocano le coppe europee per InfoBetting: Scommesse Sportive e