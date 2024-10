Una mostra per scoprire l’arte africana contemporanea (Di sabato 26 ottobre 2024) "Identità/Mutamento attivismo globale, testimonianza, radici Laetitia Ky - Dan Halter - Franklyn Dzingai - Ikeorah Chisom Chi-Fada" è la mostra che s’inaugura domani alle 18 a Palazzo da Mosto. Una produzione di Flag No Flags Contemporary, Art a cura di Giovanni Nicolini - con il contributo del Comune di Reggio - per avvicinare l’arte africana contemporanea offrendo uno sguardo nuovo, spogliato da pregiudizi e luoghi comuni. L’esposizione, che occupa quattro sale al piano terra di Palazzo Da Mosto, rimane aperta al pubblico (con ingresso libero) fino al 24 novembre (giovedì, venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). Ilrestodelcarlino.it - Una mostra per scoprire l’arte africana contemporanea Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Identità/Mutamento attivismo globale, testimonianza, radici Laetitia Ky - Dan Halter - Franklyn Dzingai - Ikeorah Chisom Chi-Fada" è lache s’inaugura domani alle 18 a Palazzo da Mosto. Una produzione di Flag No Flags Contemporary, Art a cura di Giovanni Nicolini - con il contributo del Comune di Reggio - per avvicinareoffrendo uno sguardo nuovo, spogliato da pregiudizi e luoghi comuni. L’esposizione, che occupa quattro sale al piano terra di Palazzo Da Mosto, rimane aperta al pubblico (con ingresso libero) fino al 24 novembre (giovedì, venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19).

