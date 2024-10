Ilfattoquotidiano.it - “Un insegnante mi ha bullizzato chiamandomi ‘polpetta’. Ho iniziato a correre una mezza maratona al giorno e ho perso 30 chili”: la rivincita di Marco

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Unmi chiamò, una volta,. Da allora sono diventato lo zimbello della scuola”.Matteazzi, 24enne della provincia di Vicenza, ha raccontato al Corriere della Sera il difficoltoso percorso che, oggi, gli consente di avere una forte forza interiore. Il giovane, che su Instagram conta più di 18 mila followers, ai tempi delle superiori aveva fatto i conti con un infelice ed inadeguato epiteto pronunciato da un insegnate e rivolto nei suoi confronti. “Non andavo neanche bene a scuola, ero timido e complessato. La mia reazione (dopo che il docente l’ha chiamato, ndr) è stata chiudermi in me stesso. Sono stato bocciato due volte in seconda superiore all’Istituto Tecnico Informatico Fusinieri di Vicenza. Dopo la seconda bocciatura sono andato in una scuola privata, per poi tornare al Fusinieri in quinta superiore e diplomarmi.