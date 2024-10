LBA, il primo derby stagionale è biancorosso: Al PalaVerde di Treviso vince Trieste (Di sabato 26 ottobre 2024) Pallacanestro Trieste si aggiudica un derby caldissimo al PalaVerde di Treviso, in una cornice di pubblico stupenda e sempre corretta. I veneti lottano con grande tenacia, ma altrettanto fanno i ragazzi di Coach Christian, che, pur senza Valentine e non nella loro miglior serata a livello Triesteprima.it - LBA, il primo derby stagionale è biancorosso: Al PalaVerde di Treviso vince Trieste Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Pallacanestrosi aggiudica uncaldissimo aldi, in una cornice di pubblico stupenda e sempre corretta. I veneti lottano con grande tenacia, ma altrettanto fanno i ragazzi di Coach Christian, che, pur senza Valentine e non nella loro miglior serata a livello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LBA, il primo derby stagionale è biancorosso: Al PalaVerde di Treviso vince Trieste - In una cornice di pubblico stupenda e sempre corretta i ragazzi di Coach Christian portano a casa l'intera posta ... (triesteprima.it)

Treviso. La Nutribullet dà battaglia ma il Palaverde è ancora terra di conquista: Trieste vince 100-95 - VILLORBA (TREVISO) - Treviso perde il secondo derby consecutivo, per di più in casa come il precedente, e mette assieme la quarta sconfitta di fila. Ma almeno contro Trieste ha ... (ilgazzettino.it)

Treviso, il cuore non basta - TREVISO - La Nutribullet Treviso Basket gioca con grande carattere ma non basta: uno straordinario Colbey Ross, autore di 30 punti trascina la Pallacanestro Trieste alla vittoria per 95-100. (oggitreviso.it)

Nutribullet Treviso-Trieste: arriva la quarta sconfitta consecutiva e anche il Palaverde diventa un tabù - L’ennesimo ko di una squadra con tanti problemi tattici e tecnici. Si rivedono gli spettri della scorsa stagione: finisce 95 a 100 ... (corrieredelveneto.corriere.it)