F1, Lando Norris: “Dobbiamo recuperare terreno in vista di domani. Con il nuovo fondo non c’è grande guadagno” (Di sabato 26 ottobre 2024) Una giornata un po’ interlocutoria per Lando Norris, che ha preso parte solamente alle FP2 del GP del Messico. Il britannico, infatti, ha lasciato a Pato O’Ward la sua McLaren nella prima sessione, scendendo in pista nella seconda dove ha collezionato il quinto posto. Norris ha dovuto anche svolgere i test richiesti dalla Pirelli per il 2025 ed ha potuto cercare il tempo solamente negli ultimi minuti. Al termine delle FP2 Norris non è apparso sicuramente soddisfatto ai microfoni dei giornalisti: “Le sensazioni non sono di certo grandiose. Ho fatto pochi giri rispetto agli altri e abbiamo un po’ di terreno da recuperare. Le sensazioni non sono ottimali, ma è anche difficili averle positive visto che su questo circuito c’è poca aderenza. Sono sicuro che domani recupereremo, ma oggi non mi sono proprio trovato al meglio”. Oasport.it - F1, Lando Norris: “Dobbiamo recuperare terreno in vista di domani. Con il nuovo fondo non c’è grande guadagno” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una giornata un po’ interlocutoria per, che ha preso parte solamente alle FP2 del GP del Messico. Il britannico, infatti, ha lasciato a Pato O’Ward la sua McLaren nella prima sessione, scendendo in pista nella seconda dove ha collezionato il quinto posto.ha dovuto anche svolgere i test richiesti dalla Pirelli per il 2025 ed ha potuto cercare il tempo solamente negli ultimi minuti. Al termine delle FP2non è apparso sicuramente soddisfatto ai microfoni dei giornalisti: “Le sensazioni non sono di certo grandiose. Ho fatto pochi giri rispetto agli altri e abbiamo un po’ dida. Le sensazioni non sono ottimali, ma è anche difficili averle positive visto che su questo circuito c’è poca aderenza. Sono sicuro cherecupereremo, ma oggi non mi sono proprio trovato al meglio”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - reclamo McLaren sulla penalizzazione di Lando Norris a Austin. Il team inglese porta nuovi elementi - Anche se siamo ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Messico, ventesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, possiamo affermare che il Gran Premio degli Stati Uniti di Austin disputato ... (Oasport.it)

Lando Norris ammette : “Non condivido la penalità ad Austin - ma per battere Verstappen devo cambiare alcune cose” - Si continua a essere in disaccordo a Woking dopo quanto deciso dai commissari di gara nei confronti di Lando Norris ad Austin. La sanzione di 5? comminata a Lando, che l’ha privato del terzo gradino del podio davanti a Max Verstappen, non va giù al ... (Oasport.it)

F1 - il lungo digiuno di Verstappen : la vittoria manca da 9 gare - ma Norris non si sta rivelando all’altezza per il Mondiale - Archiviati 19 dei 24 Gran Premi in calendario, la Formula Uno si appresta a fare tappa in Messico per un nuovo capitolo della sfida a distanza per il Mondiale tra Max Verstappen e Lando Norris. In realtà la leadership dell’olandese in classifica ... (Oasport.it)

F1 - Lando Norris accusa : “Entrambi siamo andati oltre il limite - ma Verstappen non ha ricevuto penalità” - Un altro Gran Premio che ha il sapore di occasione sprecata per Lando Norris e per la McLaren. Il britannico partiva dalla pole position e ha concluso giù dal podio ad Austin, allontanandosi quindi da Max Verstappen in classifica. Il pilota di ... (Oasport.it)