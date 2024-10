Apre un nuovo Eurospin a Frosinone: si cercano nuove figure per lavorare (Di sabato 26 ottobre 2024) All'ex Millepiedi di Frosinone Apre Eurospin. I lavori per riqualificare la struttura che per anni ha ospitato lo storico negozio di calzature di via Casilina Nord sono iniziati lo scorso mese di giugno e stanno per essere completati.La data prevista per l'apertura al pubblico è quella del 7 Frosinonetoday.it - Apre un nuovo Eurospin a Frosinone: si cercano nuove figure per lavorare Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) All'ex Millepiedi di. I lavori per riqualificare la struttura che per anni ha ospitato lo storico negozio di calzature di via Casilina Nord sono iniziati lo scorso mese di giugno e stanno per essere completati.La data prevista per l'apertura al pubblico è quella del 7

Quando apre EuroSpin a Capua? Scopri tutte le news - dettagli sulla riapertura - data ufficiale - orari e novità sull’apertura - Il 19 settembre segna un appuntamento importante per la città di Capua: la riapertura di Eurospin in Via Santa Maria Capua Vetere, non rappresenta semplicemente una ristrutturazione, bensì l’introduzione di un nuovo concetto di spesa che si eleva ... (Sbircialanotizia.it)

