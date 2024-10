A tredici anni rapinatore per la musica. Cercava i soldi per incidere un brano trap (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - A tredici anni ha tentato una rapina in un negozio di alimentari, perché era alla ricerca di soldi per incidere una canzone trap. Passamontagna in testa e pistola (poi rivelatasi giocattolo) in mano, il ragazzo si è presentato all'ingresso di un esercizio commerciale a Orvieto, in provincia di Perugia, intimando al commesso presente di consegnargli i soldi. Ma il tentativo, secondo quanto ricostruito, è andato a vuoto, perché il commesso è riuscito a chiudere la porta del negozio e a chiedere l'intervento dei carabinieri. L'adolescente, che nel frattempo si era allontanato in bicicletta, è stato rintracciato e condotto in caserma. Ai carabinieri, il tredicenne ha spiegato di aver tentato la rapina perchè gli serviva denaro per incidere una canzone trap. La pistola, che non aveva il tappo rosso, è stata recuperata. Agi.it - A tredici anni rapinatore per la musica. Cercava i soldi per incidere un brano trap Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Aha tentato una rapina in un negozio di alimentari, perché era alla ricerca diperuna canzone. Passamontagna in testa e pistola (poi rivelatasi giocattolo) in mano, il ragazzo si è presentato all'ingresso di un esercizio commerciale a Orvieto, in provincia di Perugia, intimando al commesso presente di consegnargli i. Ma il tentativo, secondo quanto ricostruito, è andato a vuoto, perché il commesso è riuscito a chiudere la porta del negozio e a chiedere l'intervento dei carabinieri. L'adolescente, che nel frattempo si era allontanato in bicicletta, è stato rintracciato e condotto in caserma. Ai carabinieri, il tredicenne ha spiegato di aver tentato la rapina perchè gli serviva denaro peruna canzone. La pistola, che non aveva il tappo rosso, è stata recuperata.

