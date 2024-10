Versalis, piano industriale non convince i sindacati: "Poche certezze, governo convochi tavolo" (Di venerdì 25 ottobre 2024) BRINDISI – I sindacati nazionali di categoria di Cgil, Cisl e Uil chiederanno la convocazione di un tavolo ministeriale sulla chimica. L'istanza sarà formalizzata alla presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell’incontro con i vertici di Eni - Versalis che si è svolto ieri mattina Brindisireport.it - Versalis, piano industriale non convince i sindacati: "Poche certezze, governo convochi tavolo" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) BRINDISI – Inazionali di categoria di Cgil, Cisl e Uil chiederanno la convocazione di unministeriale sulla chimica. L'istanza sarà formalizzata alla presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell’incontro con i vertici di Eni -che si è svolto ieri mattina

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Porto - è stallo : tavolo saltato - i sindacati aspettano impegni formali - Un imprevisto ha peggiorato ulteriormente la situazione di stallo al Porto di Venezia, dove da mercoledì il lavoratori art. 17 della Nclp - quelli impiegati ogni giorno in somministrazione, senza essere dipendenti del Porto - sono in sciopero a ... (Veneziatoday.it)

Crisi Giano - Mangialardi : “Errore convocare il tavolo nazionale dopo l’incontro tra l’azienda e i sindacati” - ANCONA – “Spero di sbagliarmi, ma temo che la decisione del ministro Urso di convocare per il 4 novembre il tavolo con le parti sociali sul futuro di Giano sia un grave errore, alla luce dell’incontro che si terrà il 24 ottobre a Fabriano tra ... (Anconatoday.it)

Ex Whirpool - pressante appello al Governo di istituzioni e sindacati : “Convocare subito un tavolo al ministero” - Siena, 14 ottobre 2024 – Convocare «senza ulteriori indugi» il tavolo al Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) su Beko Europe, la ex Whirlpool, che a Siena impiega alcune centinaia di lavoratori. Lo chiede una lettera indirizzata al ... (Lanazione.it)

Reggenze - retribuzioni e FUN 2024-2025 - incontro al Ministero con i sindacati : a breve tavolo di confronto sul sistema di valutazione dei dirigenti scolastici - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incontrato i sindacati per discutere del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FUN) per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. L'articolo Reggenze, retribuzioni e FUN 2024-2025, incontro al ... (Orizzontescuola.it)