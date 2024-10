Ilrestodelcarlino.it - Temporali in arrivo, estesa l’allerta arancione in Emilia Romagna: le previsioni meteo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 – E’ di nuovo allerta. Prevista ancora pioggia, cone rovesci per la giornata di sabato 26 ottobre. Prosegue dunque l’incubo maltempo per Bologna e la regione, dopo l’alluvione che ha colpito il capoluogo, parte dell’e dellaqualche giorno fa. Inoltre il maltempo ha provocato la chiusura delle scuole oggi a Bologna e provincia oltre all’attuale caso del possibile cambio di programma per la gara di campionato di serie A Bologna-Milan, che si dovrebbe svolgere domani. Allertae gialla: ecco doveè prevista per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena e Bologna; pernelle province di Piac enza e Parma.