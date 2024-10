Soldi, sesso e amici di sinistra: alla Cultura si torna a ballare (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il caso Spano non finisce più. Sigfrido Ranucci annuncia: «Domenica un altro scoop che riguarda Giuli». Ivan Scalfarotto e Giuliano Ferrara accusano l’omofobia, ma non c’entra nulla. Partito in ansia per la scelta del nuovo capo di gabinetto. La sinistra si indigna per le dimissioni del capo di gabinetto del Mic e straparla di discriminazioni. Fingono tutti di ignorare i Soldi pubblici fatti avere al compagno. Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info - Soldi, sesso e amici di sinistra: alla Cultura si torna a ballare Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il caso Spano non finisce più. Sigfrido Ranucci annuncia: «Domenica un altro scoop che riguarda Giuli». Ivan Scalfarotto e Giuliano Ferrara accusano l’omofobia, ma non c’entra nulla. Partito in ansia per la scelta del nuovo capo di gabinetto. Lasi indigna per le dimissioni del capo di gabinetto del Mic e straparla di discriminazioni. Fingono tutti di ignorare ipubblici fatti avere al compagno. Lo speciale contiene due articoli.

