Ilfattoquotidiano.it - Rinviata Bologna-Milan, perché i rossoneri sono furiosi: i pro e contro in vista del big match con il Napoli

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Oltre il danno, la beffa. Il rinvio dia data da destinarsi – a causa del maltempo che sta colpendo nelle ultime ore l’Emilia Romagna – non è stato ben accolto dai: “Una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco (Matteo Lepore, ndr) ha vietato la partita a porte chiuse. Non ho capito, ma di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa”. Una settimana piena per recuperare indel bigcasalingo con ilma senza avere la possibilità di schierare in campo due giocatori fondamentalisqualificati: tutti i pro e iper la squadra di Fonseca. Una settimana per recuperareDal 22 al 29 ottobre. Dal Club Brugge al: 7 giorni per recuperare completamente la forma fisica. Un rinvio, quello deciso dalla Lega, che per certi versi può strizzare l’occhio in casa