L’assurdo clima di Roma: vogliono cacciare Juric che ha la colpa di fare risultati (al contrario di De Rossi) (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’assurdo clima di Roma: vogliono cacciare Juric che ha la colpa di rendere nettamente più di De Rossi Sono Pazzi Questi Romani. In particolare i Romanisti. Avevano ragione Obelix e Asterix. È lunare il clima della Roma giallorossa che da settimane piange perché la loro squadra va meglio, si sta riprendendo dopo un inizio di stagione da Serie B. Perché – ricordiamolo – con De Rossi avevano giocato quattro partite in Serie A: tre pareggi e una sconfitta. Neanche una vittoria. Eppure sembra che i Friedkin abbiano allontanato Guardiola o Ancelotti. Il clima è in subbuglio. Ogni partita per Juric è un’ultima spiaggia. Ma perché? Perché non è Romano. Non ha giocato nella Roma. Non è stato Capitan Futuro. Juric è subentrato alla quinta giornata e in quattro partite di campionato la Roma ha totalizzato 7 punti (SETTE. PIÙ DEL DOPPIO DI DE Rossi). Ilnapolista.it - L’assurdo clima di Roma: vogliono cacciare Juric che ha la colpa di fare risultati (al contrario di De Rossi) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)diche ha ladi rendere nettamente più di DeSono Pazzi Questini. In particolare inisti. Avevano ragione Obelix e Asterix. È lunare ildellagiallorossa che da settimane piange perché la loro squadra va meglio, si sta riprendendo dopo un inizio di stagione da Serie B. Perché – ricordiamolo – con Deavevano giocato quattro partite in Serie A: tre pareggi e una sconfitta. Neanche una vittoria. Eppure sembra che i Friedkin abbiano allontanato Guardiola o Ancelotti. Ilè in subbuglio. Ogni partita perè un’ultima spiaggia. Ma perché? Perché non èno. Non ha giocato nella. Non è stato Capitan Futuro.è subentrato alla quinta giornata e in quattro partite di campionato laha totalizzato 7 punti (SETTE. PIÙ DEL DOPPIO DI DE).

