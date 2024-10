Ilfattoquotidiano.it - “La Russia ha fornito agli Houthi i dati satellitari per colpire le navi occidentali che transitano nel Mar Rosso”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È stata laa fornire ai miliziani yemenitipercon droni e missili lechenel Mar. Lo stostiene uno scoop del Wall Street Journal, che cita come fonti due funzionari europei della Difesa e una terza persona ben informata sui fatti che ha chiesto di rimanere anonima. Laha supportato gli, sostenuti dall’Iran e considerati un gruppo terroristico dStati Uniti. Più in generale, prosegue il giornale, Mosca ha cercato di alimentare l’instabilità dal Medio Oriente all’Asia per creare problemiStati Uniti, affermano gli analisti. “Per laqualsiasi focolaio in qualsiasi parte del mondo è una buona notizia, perché distoglie l’attenzione del mondo dall’Ucraina e da dove gli Stati Uniti devono impegnare risorse (sistemi Patriot o proiettili di artiglieria).