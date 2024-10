Il governo Meloni e l’ambiente, l’altra faccia delle slide di Chigi: dagli agricoltori in difficoltà agli obiettivi energetici mancati (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Politica agricola comune è stata revisionata, ma con l’aggiunta di deroghe e flessibilità che rischiano di rendere i campi meno resilienti rispetto a siccità e alluvioni. L’Italia avrà anche detto ‘no’ al cibo sintetico (leggi carne coltivata), ma con una legge bloccata dalla Commissione Ue e bocciata dalla Corte di giustizia europea. Il governo ha sbloccato 56 impianti eolici e agrivoltaici, ma quelli ancora fermi sono circa 1.300. È l’altra faccia delle slide con cui il governo Meloni racconta quanto fatto negli ultimi due anni. Diversi i settori legati all’ambiente nei quali l’Esecutivo si attribuisce vittorie e obiettivi raggiunti, senza raccontare ombre, ritardi e passi falsi commessi. La 41esima slide, per esempio, è dedicata alla difesa dell’agricoltura e “alla filiera agroalimentare e delle nostre eccellenze”. Ilfattoquotidiano.it - Il governo Meloni e l’ambiente, l’altra faccia delle slide di Chigi: dagli agricoltori in difficoltà agli obiettivi energetici mancati Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Politica agricola comune è stata revisionata, ma con l’aggiunta di deroghe e flessibilità che rischiano di rendere i campi meno resilienti rispetto a siccità e alluvioni. L’Italia avrà anche detto ‘no’ al cibo sintetico (leggi carne coltivata), ma con una legge bloccata dalla Commissione Ue e bocciata dalla Corte di giustizia europea. Ilha sbloccato 56 impianti eolici e agrivoltaici, ma quelli ancora fermi sono circa 1.300. Ècon cui ilracconta quanto fatto negli ultimi due anni. Diversi i settori legati alnei quali l’Esecutivo si attribuisce vittorie eraggiunti, senza raccontare ombre, ritardi e passi falsi commessi. La 41esima, per esempio, è dedicata alla difesa dell’agricoltura e “alla filiera agroalimentare enostre eccellenze”.

