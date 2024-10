Guarda che ci sono i video… Shaila spalle al muro in diretta al Grande Fratello | la verità su Lorenzo

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)nati gli Shailenzo al. Quello spagnolo però, perché fino a poche ore prima della partenza a sorpresa per Madrid,Gatta era molto vicina a Javier. I due hanno anche dormito più notti nello stesso letto e così sembrava aver preso una decisione definitiva sull’amletico dubbio Javier-. Ma dopo l’ultima puntata del reality di Canale 5 è cambiato tutto. In studio, con Alfonso Signorini, l’ex velina ha detto al pallavolista, ignaro della trasferta in Spagna come gli altri concorrenti, che non l’avrebbe aspettato fuori. Ma soprattutto, appena varcata la porta rossa della casa di Madrid, si è letteralmente abbandonata alla passione con il modello. Leggi anche: “Lo ha detto davvero”., le parole disuvengono fuori.