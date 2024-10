Friedman, rissa tv: “Gli elettori di Trump stupidi, non sanno leggere”. Lo studio lo gela in due parole (video) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Elezioni Usa, manca poco all’Election-day, previsto per il prossimo 5 novembre. Chi prevarrà tra Kamala Harris e Donald Trump? Un Alan Friedman in modalità insultante è ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita. Dove si dibatte sul tema. Lo scontro politico degli ultimi giorni tra Harris e Trump verte sull’economia e sull’inflazione: con il secondo che ovviamente mette in luce le politiche economiche sbagliate dal suo punto di vista dell’amministrazion Biden. Nello studio di PiazzaPulita, si dibatte con Mario Calabresi, ex-direttore di Repubblica e Alan Friedman, giornalista e scrittore americano, anti-Trumpiano fino al midollo. Calabresi sostiene il malcontento della classe operaia americana, che potrebbe pesare sul voto: “L’inflazione è pesante, oggi la benzina costa più di 4 anni fa”. Secoloditalia.it - Friedman, rissa tv: “Gli elettori di Trump stupidi, non sanno leggere”. Lo studio lo gela in due parole (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Elezioni Usa, manca poco all’Election-day, previsto per il prossimo 5 novembre. Chi prevarrà tra Kamala Harris e Donald? Un Alanin modalità insultante è ospite di Corrado Formigli a Piazza Pulita. Dove si dibatte sul tema. Lo scontro politico degli ultimi giorni tra Harris everte sull’economia e sull’inflazione: con il secondo che ovviamente mette in luce le politiche economiche sbagliate dal suo punto di vista dell’amministrazion Biden. Nellodi PiazzaPulita, si dibatte con Mario Calabresi, ex-direttore di Repubblica e Alan, giornalista e scrittore americano, anti-iano fino al midollo. Calabresi sostiene il malcontento della classe operaia americana, che potrebbe pesare sul voto: “L’inflazione è pesante, oggi la benzina costa più di 4 anni fa”.

