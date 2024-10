Emanuela Orlandi, secretata l’audizione del poliziotto che la vide con l’uomo dell’Avon: il primo grande depistaggio di questa storia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un testimone chiave della scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di cui non si hanno notizie da 41 anni, è stato interrogato ieri dalla commissione parlamentare d’inchiesta che indaga sul mistero della sua sparizione. l’uomo dell’AvonSi tratta di Bruno Bosco, all’epoca sovrintendente capo della Polizia addetto alla sicurezza del Senato. Quel 22 giugno del 1983 vide Emanuela prima che varcasse il portone della scuola di musica, nella Basilica di Sant’Apollinare, alle spalle del Senato. Fu lì, in corso Rinascimento che insieme a un vigile urbano vide la ragazza parlare con quello che è stato poi indicato “l’uomo dell’Avon”, come ha sostenuto sin dai primi giorni successivi alla scomparsa di Emanuela. Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, secretata l’audizione del poliziotto che la vide con l’uomo dell’Avon: il primo grande depistaggio di questa storia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un testimone chiave della scomparsa di, la cittadina vaticana di cui non si hanno notizie da 41 anni, è stato interrogato ieri dalla commissione parlamentare d’inchiesta che indaga sul mistero della sua sparizione.Si tratta di Bruno Bosco, all’epoca sovrintendente capo della Polizia addetto alla sicurezza del Senato. Quel 22 giugno del 1983prima che varcasse il portone della scuola di musica, nella Basilica di Sant’Apollinare, alle spalle del Senato. Fu lì, in corso Rinascimento che insieme a un vigile urbanola ragazza parlare con quello che è stato poi indicato “”, come ha sostenuto sin dai primi giorni successivi alla scomparsa di

