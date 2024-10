Elia Viviani | Nel 2025 torno al ciclismo su strada Sogno il Giro d’Italia e una vittoria di tappa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)ha parlato in occasione della presentazione della stagione invernale di Livigno, toccando vari temi a partire dai suoi piani per il: “alsu. L’oro su pista vinto a Rio 2016 e poi le vittorie all’Europeo su, alle tappe al, ma anche Tour e Vuelta hanno dato a Consonni, Ganna e Milan l’idea di poter competere ad alti livelli in tutte e due le specialità. Mi sento un po’ come il papà delsu pista italiano“. “di tornare al. Vincere una? Vorrebbe dire sentirmi davvero nel 2018 – ha aggiunto – Il ruolo da leader del gruppo della pista mi piace e a fine carriera vorrei rimanere nell’ambiente. Tuttavia allo stato attuale non ho le competenze tecniche del ct Villa ma soltanto l’esperienza d’atleta. Mi piacerebbe comunque restare nel, con una squadra o magari la nazionale“.