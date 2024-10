Bundesliga: il Mainz pareggia contro il Borussia Monchengladbach, finisce 1-1 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Mainz pareggia per 1-1 contro il Borussia Monchengladbach, nella partita valida per l’ottava giornata di Bundesliga 2024/2025. Il primo tempo trascorre senza che nessuna delle due formazioni riesca a trovare la rete, con le squadre che vanno a riposo sullo 0-0. Nella seconda metà, è l’autogol di Lainer a portare il Mainz in vantaggio al 55?. La reazione della squadra ospite è però immediata, con Kleindienst che al minuto 57 pareggia. Bundesliga: il Mainz pareggia contro il Borussia Monchengladbach, finisce 1-1 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilper 1-1il, nella partita valida per l’ottava giornata di2024/2025. Il primo tempo trascorre senza che nessuna delle due formazioni riesca a trovare la rete, con le squadre che vanno a riposo sullo 0-0. Nella seconda metà, è l’autogol di Lainer a portare ilin vantaggio al 55?. La reazione della squadra ospite è però immediata, con Kleindienst che al minuto 57: ilil1-1 SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Remis in Mainz: Gladbacher Negativserie hält an - Die Nullfünfer sind im Freitagspiel in der Fußball-Bundesliga lange das bessere Team, bleiben aber ohne Heimsieg. (sport1.de)

LIVE: Gladbach findet Antwort auf Lainer-Eigentor - Achte Runde der deutschen Bundesliga. Der FSV Mainz 05 empfängt Borussia Mönchengladbach, wir berichten live – siehe Ticker unten. Derzeit steht es 1:1. (msn.com)

Fußball-Bundesliga:Kleindienst trifft: Glückliches Remis für Gladbach in Mainz - Mainz dominiert die erste Hälfte zum Auftakt des achten Bundesliga-Spieltags gegen Mönchengladbach - und belohnt sich nach der Pause. Doch dann kommt Gladbachs Torjäger Kleindienst. (sueddeutsche.de)

Gladbach: Noten gegen Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach hat am achten Spieltag der Bundesliga mit X:X gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. Hier gibt es die Gladbach-Noten zum Bundesliga-Spiel gegen die Rheinhessen. (gladbachlive.de)