Tartan il motivo a scacchi è la tendenza rock dell’Autunno

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Life&People.it Una trama fitta, ricca di contraddizioni, che lascia spazio a numerose sfumature differenti, per comporre un quadro variegato e dinamico, depositario di una storia senza fine. Ogni filo è un racconto che, solo nella sua visione complessiva, regala l’incredibile e spettacolare visione di un intreccio intriso di significato. Così come nella vita anche nella moda, la trama asi adagia su capi vestendoli di un’identità precisa e definitiva – quella calda e familiare scozzese – e avvicinandoli all’eternità grazie al sempiterno tocco di classe senza tempo. Di fronte all’instancabile ciclicità delle mode – che basano il proprio moto perpetuo sull’eterno ritorno -, lamodasi eleva al di sopra di tempo e spazio per rappresentare un pilastro della tradizione classica, in grado di intercettare i gusti più sopraffini e raffinati.