Stop alla serie Avetrana sul delitto di Sarah Scazzi | arriva la replica di Disney

'Avetrana - Qui non è Hollywood', la serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi, è stata rinviata. La società di produzione Groenlandia e Disney confermano che "per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, il lancio della serie

Cosa sta succedendo attorno alla serie di Disney+ sul delitto di Sarah Scazzi - "Avetrana - Qui non è Hollywood" - bloccata da un tribunale - La troveranno in fondo a un pozzo. «Lo so bene, sono originaria di un paesino, Latiano, a pochi chilometri da Avetrana e frequento tutt’ora i luoghi della piccola Sarah. Sui social erano piovute (più del solito, va detto) critiche asprissime contro la grafica usata. Tutto il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina, Sabrina, che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l’aspettava per andare al mare. (Amica.it)

Mister Movie | Il Comunicato di Disney+ che sospende Avetrana - la serie tv su Sarah Scazzi - Comunicazione ufficiale di Disney+ su Avetrana Disney+ ha rilasciato un commento ufficiale sui social media, affermando: “Ci dispiace comunicare che il lancio della serie attualmente intitolata Avetrana – Qui non è Hollywood su Disney+ è stato rinviato. La serie, che si preannunciava come un’opera interessante e attesa, si trova ora in una fase di incertezza che potrebbe influenzare la sua visibilità e il suo successo. (Mistermovie.it)

“Perché non va più in onda”. Fermata la serie tv ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ su Sarah Scazzi - La preoccupazione del primo cittadino era che la serie avrebbe potuto dipingere Avetrana come un luogo arretrato, omertoso e ignorante, contribuendo a perpetuare un’immagine che, secondo lui, non riflette la realtà della comunità. Il motivo principale della richiesta è stato il timore che la fiction potesse rafforzare stereotipi negativi sulla cittadina pugliese, ritraendola in modo distorto e diffamatorio. (Caffeinamagazine.it)