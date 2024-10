Ilrestodelcarlino.it - Rio Saliceto, assalto armato alla gioielleria Goldoni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Rio(Reggio Emilia), 24 ottobre 2024 - Il bottino risulta piuttosto ingente, per parecchie decine di migliaia di euro. Ma era ben altro il colpo grosso pianificato da una banda di malviventi formata da cinque, forse sei persone, che ieri sera verso le 19 è entrata in azioneSorelle, nel cuore del centro storico di Rio, di frontepiazza del municipio. In tre sono entrati nel negozio, in cui in quel momento si trovavano otto persone dello staff tra titolari e collaboratori, più cinque clienti. Mentre uno di questi usciva, i rapinatori hanno spinto la porta per entrare, pistole in pugno. Deanna, titolare della, racconta come siano stati fatti uscire subito i clienti. Tra loro si è inserita pure una delle dipendenti, la quale ha subito dato l’rme al 112.