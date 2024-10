Premio Cambiamenti, undici imprese in lizza per la finale locale promossa da Cna (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono undici le imprese ferraresi che lunedì 28 si contenderanno l'edizione locale del Premio Cambiamenti. Il concorso è organizzato da Cna nazionale per premiare il pensiero innovativo delle giovani imprese italiane. 'Visione - imprese che guardano oltre' è il titolo scelto per l'edizione di Ferraratoday.it - Premio Cambiamenti, undici imprese in lizza per la finale locale promossa da Cna Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sonoleferraresi che lunedì 28 si contenderanno l'edizionedel. Il concorso è organizzato da Cna nazionale per premiare il pensiero innovativo delle giovaniitaliane. 'Visione -che guardano oltre' è il titolo scelto per l'edizione di

Premio Spazio Imprese : protagonista un giovanissimo studente salernitano ed il ministro Zangrillo - Nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, si è tenuta la cerimonia di premiazione del primo Premio Spazio Imprese. . Tuttavia. L'evento ha visto la partecipazione di illustri esponenti del mondo politico, imprenditoriale e mediatico, tra cui il Ministro Paolo Zangrillo e la stilista Anna Fendi. (Salernotoday.it)

Premio Spazio Imprese - tra i vincitori un bambino di 8 anni di Montecorvino Pugliano - L’evento ha rappresentato un perfetto connubio tra l’esperienza di figure come il Ministro Zangrillo e l’innovazione portata da giovani promesse come Filippo. Filippo, studente di terza elementare a Montecorvino Pugliano, si distingue come il membro più giovane della redazione di Spazio Imprese, un team che include professionisti, docenti universitari e sindacalisti di rilievo nazionale. (Ildenaro.it)

Premio Innovazione Sicilia - oltre 150 pre-candidature già presentate : "Così connettiamo imprese e investitori" - E'online da qualche giorno il bando per partecipare alla seconda edizione del Premio Innovazione Sicilia (www.premioinnovazionesicilia.it) che mira a connettere e valorizzare l’innovazione siciliana e che fa parte del più ampio progetto Innovation Island. Già oltre 150 pre-candidature sono... (Messinatoday.it)