"Non è possibile, Shaila…". Grande Fratello, il caos dopo l'uscita della spagnola: cosa c'è dietro

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Maica Benedicto ha fatto ritorno in Spagna, abbandonando l’esperienza del. Nel frattempo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato proseguono la loro avventura al Gran Hermano. Questo scambio ha avuto un impatto significativo sulle dinamicheCasa italiana. La ballerina sembra ormai aver preso una decisione chiara, dichiarandosi innamorata di Lorenzo, mentre Javier Martinez, rimasto in Italia, è visibilmente irritato e sembra non voler più partecipare allo show, nonostante dichiari di sentire la mancanza di Shaila. Durante la nona puntata del, Maica è entrata nella Casa, mentre Shaila e Lorenzo sono partiti per la Spagna. Tuttavia, il soggiornomoè stato breve, e nella notte i canali social ufficiali del reality, condotto da Alfonso Signorini, hanno comunicato la sua partenza.