New Delhi la Porta dell’India inghiottita dallo smog | le immagini

Nelle immagini alcune persone camminano davanti al monumento della Porta dell'India, avvolte dallo smog che inghiottisce Nuova Delhi. Una nebbia acre ha avvolto mercoledì la capitale indiana, vittima dell'inquinamento atmosferico causato in particolare dalla combustione delle stoppie

Tiro a segno - Maldini dopo il 3° posto alle Finali di Nuova Delhi : “È l’anno più importante della mia carriera” - Oggi, martedì 15 ottobre, in occasione della prima giornata delle Finali di Coppa del Mondo Federico Nilo Maldini ha conquistato la terza posizione nella pistola 10 m ad aria compressa, piazzandosi davanti a Paolo Monna, quarto classificato. L’annata si è di fatto conclusa oggi e credo di poter parlare di uno dei migliori anni agonistici della nostra specialità. (Oasport.it)

Caccia russi esportati da New Delhi? Ecco cosa sta succedendo - Inoltre, il sito produttivo era troppo piccolo, ma, secondo le ultime notizie, sono state appena aperte nuove installazioni. , sanzionando anche solo la Hindustan aeronautics) costringeremmo l’India ad una reazione diretta, che senz’altro non la avvicinerebbe al nostro campo. Il Su-30 è un caccia da superiorità aerea di generazione 4+ (più avanzato dell’F-16, leggermente meno dell’Eurofighter Typhoon), entrato in servizio in Unione sovietica nel 1984 (come Su-27) come uno dei velivoli più avanzati al mondo. (Formiche.net)