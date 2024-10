L’IA senza filtri e il futuro incerto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Abbiamo fatto un esperimento, intervistando l’intelligenza artificiale sulle questioni aperte della città. Naturalmente un’intelligenza artificiale molto calata nel contesto. Molto fiorentina. Che ne discende? Intanto una nutrita dose di polemica. Prendiamo il rifacimento dello stadio. I dubbi della nostra IA sull’uso cospicuo di soldi pubblici è un bel dire. Ma L’IA non si può nascondere dietro a un dito. Ai fiorentini lo stadio risistemato come nuovo interessa, eccome. Ma quanto tempo ci vuole? A scadenza 2029? Siamo decisamente fuori dell’orizzonte visibile. Chissà che succederà da qui ad allora, dice la nostra fiorentinissima IA. Magari sarà tutto da rifare come avrebbe detto Bartali. Poi c’è l’aria inquinata, lo smog, corollario delle giornate fiorentine, soprattutto quando la pressione è alta e nella buca dove ci troviamo non si muove foglia. Ma L’IA sorvola. Lanazione.it - L’IA senza filtri e il futuro incerto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Abbiamo fatto un esperimento, intervistando l’intelligenza artificiale sulle questioni aperte della città. Naturalmente un’intelligenza artificiale molto calata nel contesto. Molto fiorentina. Che ne discende? Intanto una nutrita dose di polemica. Prendiamo il rifacimento dello stadio. I dubbi della nostra IA sull’uso cospicuo di soldi pubblici è un bel dire. Manon si può nascondere dietro a un dito. Ai fiorentini lo stadio risistemato come nuovo interessa, eccome. Ma quanto tempo ci vuole? A scadenza 2029? Siamo decisamente fuori dell’orizzonte visibile. Chissà che succederà da qui ad allora, dice la nostra fiorentinissima IA. Magari sarà tutto da rifare come avrebbe detto Bartali. Poi c’è l’aria inquinata, lo smog, corollario delle giornate fiorentine, soprattutto quando la pressione è alta e nella buca dove ci troviamo non si muove foglia. Masorvola.

