Lavoro: cala la domanda tra ottobre e dicembre 2024 nella Provincia di Pisa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nonostante le richieste di Lavoro rimangano elevate, le province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa evidenziano una flessione delle assunzioni, con quasi 18.000 posti richiesti tra ottobre e dicembre 2024. Di questi, 7.000 sono previsti solo nel mese di ottobre. Tuttavia, questa cifra rappresenta una

Oroscopo di Paolo Fox per oggi - giovedì 24 ottobre : questioni in sospeso per la Bilancia - giornata positiva a lavoro per il Sagittario - Le relazioni di lunga durata potrebbero rafforzarsi ulteriormente. Fate attenzione alla salute, un po’ di relax vi farà bene specialmente se siete sotto stress da qualche giorno. Siate cauti sul lavoro, meglio evitare discussioni inutili. Oroscopo Vergine: Cari Vergine, giornata tranquilla per quanto riguarda il lavoro ma in amore potrebbero nascere delle tensioni! Siete un po’ nervosi, cercate di non riversare questo stato d’animo sugli altri. (Metropolitanmagazine.it)

Oroscopo di Paolo Fox per oggi - lunedì 21 ottobre : tensioni in amore per il Toro - sfide sul lavoro per il Leone - Oroscopo Bilancia: Cari Bilancia, in amore, è una giornata altalenante, con momenti di tensione che potrebbero emergere. Sul lavoro, state raccogliendo i frutti dei vostri sforzi, ma ricordate di rimanere concentrati per mantenere questo ritmo vincente. Sul lavoro, ci sono delle sfide da affrontare, ma con la vostra solita forza e determinazione riuscirete a superarle. (Metropolitanmagazine.it)

Oroscopo del 21 ottobre : le previsioni celesti per amore - lavoro e fortuna - Sarà facile mettere da parte le distrazioni per focalizzarsi su relazioni significative e impegni di lavoro di valore. I single stanno affrontando probabilmente una delusione affettiva, dato che chi suscita attrazione potrebbe riservare sorprese poco piacevoli. È un momento propizio per contattare figure professionali che potrebbero offrire assistenza o informazioni utili per avanzare nel lavoro. (Gaeta.it)