La mamma del 15enne morto suicida a Senigallia: “La scuola era un inferno, mancanze gravi dell’istituto” (Di giovedì 24 ottobre 2024) "La scuola era un inferno perché sono uscite fuori notizie di cui non sapevo nulla, di cui nessun genitore sapeva. L'immagine dell'istituto era perfetta, ma quello che accadeva dentro nessuno lo sapeva". A parlare è la mamma del ragazzo di 15 anni che lunedì 14 ottobre si è tolto la vita con la pistola del padre a Senigallia. Fanpage.it - La mamma del 15enne morto suicida a Senigallia: “La scuola era un inferno, mancanze gravi dell’istituto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Laera unperché sono uscite fuori notizie di cui non sapevo nulla, di cui nessun genitore sapeva. L'immagine dell'istituto era perfetta, ma quello che accadeva dentro nessuno lo sapeva". A parlare è ladel ragazzo di 15 anni che lunedì 14 ottobre si è tolto la vita con la pistola del padre a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mamma di Leonardo - il 15enne suicida : “La scuola doveva proteggerlo - non li perdono - voglio la verità” - Vicktoryia chiede giustizia sulla morte del figlio: “Altre denunce stanno arrivando, il muro dell’omertà sta cadendo”. (Bologna.repubblica.it)

La mamma del 15enne suicida : “La scuola doveva proteggerlo. Prego per i bulli - ma non li perdono” - La mamma era pronta ad aiutare il figlio facendo smettere le vessazioni che subiva in classe. Un ragazzo molto socievole e buono disposto ad aiutare sempre tutti. Andata dai carabinieri insieme all’ex marito ha fatto denuncia prima di scomparsa e poi per bullismo mettendo nero su bianco le confidenze che il 15enne le aveva fatto pochi giorni prima. (Ilrestodelcarlino.it)

Amici 24 - la mamma di Angelina Mango torna nella scuola come insegnante - Laura Valente, la mamma di Angelina Mango, torna nella scuola di Amici 24 come insegnante L'articolo Amici 24, la mamma di Angelina Mango torna nella scuola come insegnante proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)