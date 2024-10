Denunciato imprenditore edile per gestione illecita dei rifiuti: il caso a Madonna di Campiglio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La gestione dei rifiuti è un tema cruciale per il rispetto della salute pubblica e dell’ambiente. Recentemente, i Carabinieri di Madonna di Campiglio hanno avviato un’indagine che ha effettivamente portato alla denuncia di un imprenditore edile lombardo. Questo articolo analizza i dettagli della vicenda, le modalità dell’indagine e le conseguenze legali per l’imprenditore coinvolto. I controlli che hanno portato alla denuncia L’indagine è scaturita da un controllo effettuato dai Carabinieri presso un cantiere edile in fase di ristrutturazione in una frazione di Pinzolo. Nell’ambito dell’ispezione, i militari hanno esaminato la documentazione presentata dall’imprenditore, scoprendo irregolarità significative legate alla gestione dei rifiuti prodotti. Gaeta.it - Denunciato imprenditore edile per gestione illecita dei rifiuti: il caso a Madonna di Campiglio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladeiè un tema cruciale per il rispetto della salute pubblica e dell’ambiente. Recentemente, i Carabinieri didihanno avviato un’indagine che ha effettivamente portato alla denuncia di unlombardo. Questo articolo analizza i dettagli della vicenda, le modalità dell’indagine e le conseguenze legali per l’coinvolto. I controlli che hanno portato alla denuncia L’indagine è scaturita da un controllo effettuato dai Carabinieri presso un cantierein fase di ristrutturazione in una frazione di Pinzolo. Nell’ambito dell’ispezione, i militari hanno esaminato la documentazione presentata dall’, scoprendo irregolarità significative legate alladeiprodotti.

