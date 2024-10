Ilrestodelcarlino.it - Cesena, cambi quasi mai incisivi. La panchina ora è troppo corta

(Di giovedì 24 ottobre 2024) ll rosso dell’arbitro Piccinini, sventolato in faccia ad Augustus Kargbo domenica contro la Sampdoria, ha tolto dai giochi per due partite una delle frecce più efficaci nell’arco di Michele Mignani, 3 gol e 2 assist per lui in questo avvio di campionato, ma ha anche impedito di poter definire, una volta tanto, un ingresso dalladecisivo per la svolta della partita. Oltre al gol l’ex Crotone ha infatti messo in croce la difesa blucerchiata ridando vitalità ad un Cavalluccio sotto di due reti e con il morale in discesa. Quello dei, in corso di gara che non incidono, anzi che a volte tolgono qualcosa, invece di aggiungere o mantenere il potenziale, è una evidenza supportata anche dai numeri. Per esempio, in fatto di gol venuti dalla, finora solo Tavsan contro il Mantova ed appunto Kargbo domenica scorsa sono andati a bersaglio da subentrati.