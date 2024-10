Canto, danza, musica e recitazione: 10 borse di studio per i giovani valtellinesi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riconoscere l'impegno e il talento, offrire opportunità per una pubblica esibizione, sostenere le famiglie: sono le finalità dei bandi di concorso lanciati ogni anno dal Consorzio Bim dell'Adda, rivolti agli studenti degli istituti secondari di primo, limitatamente alla seconda e alla terza Sondriotoday.it - Canto, danza, musica e recitazione: 10 borse di studio per i giovani valtellinesi Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Riconoscere l'impegno e il talento, offrire opportunità per una pubblica esibizione, sostenere le famiglie: sono le finalità dei bandi di concorso lanciati ogni anno dal Consorzio Bim dell'Adda, rivolti agli studenti degli istituti secondari di primo, limitatamente alla seconda e alla terza

