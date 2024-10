Arrestato un sedicenne accusato di tentata violenza sessuale a Seriate: i dettagli dell’aggressione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti notizie di cronaca dal territorio di Brescia evidenziano un grave episodio che ha scosso la comunità locale. Un ragazzo di 17 anni, di origine senegalese, è stato Arrestato per tentata violenza sessuale nei confronti di una donna di 36 anni. L’incidente è avvenuto nel sottopasso di Seriate e ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’aggressione avvenuta nel sottopasso di Seriate L’incidente si è verificato lunedì mattina intorno alle 10, quando la vittima stava passeggiando da sola con il suo cane. La donna, madre di un’adolescente, ha incrociato il giovane mentre si dirigeva in direzione opposta. Secondo le testimonianze raccolte, il ragazzo indossava abiti estivi, compresi delle ciabatte infradito, nonostante le condizioni climatiche avverse. Gaeta.it - Arrestato un sedicenne accusato di tentata violenza sessuale a Seriate: i dettagli dell’aggressione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti notizie di cronaca dal territorio di Brescia evidenziano un grave episodio che ha scosso la comunità locale. Un ragazzo di 17 anni, di origine senegalese, è statopernei confronti di una donna di 36 anni. L’incidente è avvenuto nel sottopasso die ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’aggressione avvenuta nel sottopasso diL’incidente si è verificato lunedì mattina intorno alle 10, quando la vittima stava passeggiando da sola con il suo cane. La donna, madre di un’adolescente, ha incrociato il giovane mentre si dirigeva in direzione opposta. Secondo le testimonianze raccolte, il ragazzo indossava abiti estivi, compresi delle ciabatte infradito, nonostante le condizioni climatiche avverse.

